Manfrotto MVKN8TWING штатив 546GB с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8

Описание

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма Manfrotto. Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответсвующих видео- и фотокамер.

Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.

Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.

Manfrotto 546GB - 3-х секционный и 2-х трубный легкий алюминиевый профессиональный видеоштатив. Имеет нижнюю растяжку. Резиновые ножки штатива улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Характеристики штатива: