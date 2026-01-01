Manfrotto MVKN8TWING штатив 546GB с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма Manfrotto. Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответсвующих видео- и фотокамер.
Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.
Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.
Manfrotto 546GB - 3-х секционный и 2-х трубный легкий алюминиевый профессиональный видеоштатив. Имеет нижнюю растяжку. Резиновые ножки штатива улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Характеристики штатива:
- материал - алюминий
- количество секций - 3
- максимальная высота, см - 170
- минимальная высота, см - 75
- длина в сложенном состоянии, см - 89
- безопасная нагрузка, кг - 8