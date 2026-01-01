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Manfrotto MVKN8TWING штатив 546GB с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8

Manfrotto MVKN8TWING штатив 546GB с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8

Manfrotto
Артикул: NVF-9615

Manfrotto MVKN8TWING - штатив 546GB с видеоголовой MVHN8AH для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto 546GB и видеоголовы Manfrotto Nitrotech N8. Предназначен для установки видеокамер весом до 8 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

Описание

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма Manfrotto. Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответсвующих видео- и фотокамер.

Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов. 

Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.

Manfrotto 546GB - 3-х секционный и 2-х трубный легкий алюминиевый профессиональный видеоштатив. Имеет нижнюю растяжку. Резиновые ножки штатива улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Характеристики штатива:

  • материал - алюминий
  • количество секций - 3
  • максимальная высота, см - 170
  • минимальная высота, см - 75
  • длина в сложенном состоянии, см - 89
  • безопасная нагрузка, кг - 8

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