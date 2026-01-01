Manfrotto MVKN8CTALL штатив 536 с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8

Описание

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма Manfrotto. Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответствующих видео- и фотокамер.

Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.

Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.

Manfrotto 536 - четырех секционный легкий карбоновый профессиональный видеоштатив. Имеет универсальную и быстрая регулировку по высоте от 40 до 217 см.

Характеристики штатива: