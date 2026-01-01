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Manfrotto MVKN8C штатив 535 с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8 и максимальной высотой 184 см

Manfrotto MVKN8C штатив 535 с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8 и максимальной высотой 184 см

Manfrotto
Артикул: NVF-9613

Manfrotto MVKN8C - штатив 535 с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8 для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного карбонового штатива Manfrotto 535 и видеоголовы Manfrotto Nitrotech N8. Предназначен для установки видеокамер весом до 8 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

Описание

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма Manfrotto. Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответствующих видео- и фотокамер.

Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов. 

Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.

Manfrotto 535 - трех секционный легкий карбоновый профессиональный видеоштатив. Имеет универсальную и быстрая регулировку по высоте от 40 до 184 см.

Характеристики штатива:

  • материал - карбон
  • количество секций - 3
  • максимальная высота, см - 184
  • минимальная высота, см - 40
  • длина в сложенном состоянии, см - 88
  • безопасная нагрузка, кг - 12

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