Manfrotto MVKN8C штатив 535 с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8 и максимальной высотой 184 см

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма Manfrotto. Непрерывная система контрбаланса от 0 кг до 8 кг, подходящая для соответствующих видео- и фотокамер.
Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.
Имеется также гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.
Manfrotto 535 - трех секционный легкий карбоновый профессиональный видеоштатив. Имеет универсальную и быстрая регулировку по высоте от 40 до 184 см.
Характеристики штатива:
- материал - карбон
- количество секций - 3
- максимальная высота, см - 184
- минимальная высота, см - 40
- длина в сложенном состоянии, см - 88
- безопасная нагрузка, кг - 12