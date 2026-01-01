Manfrotto MVKN12TWINMC штатив 545B TWIN MC c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12 средняя растяжка

Штатив изготовленный из углеродного волокна. Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.
Тренога имеет гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой, обновленный механизм фиксации ножек и среднюю съемную растяжку.
Резиновые наконечники с шипами улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг. Оснащена алюминиевой литой 100 мм чашей и поставляется с алюминиевым 75 мм адаптером.
Комплектуется фирменным чехлом.
Характеристики:
- материал - карбон
- количество секций - 3
- максимальная нагрузка - 12 кг
- длина в сложенном виде - 86 см
- максимальная высота - 169 см
- минимальная высота - 75
- вес - 5,16 кг