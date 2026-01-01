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Manfrotto MVKN12TWINGC штатив 545GB TWIN GS c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12 нижняя растяжка
Manfrotto MVKN12TWINGC штатив 545GB TWIN GS c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12 нижняя растяжка

Manfrotto MVKN12TWINGC штатив 545GB TWIN GS c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12 нижняя растяжка

Manfrotto
Артикул: DAN-3253

Комплект Manfrotto MVKN12TWINGC, штатив 545GB TWIN GS c видеоголовой MVHN12AH для видеокамеры.

Комплект для видеосъемки состоящий из штатива, видеоголовы и чехла. Предназначен для установки оборудования весом до 12 кг. Максимальная рабочая высота - 176 см.

Описание

Штатив изготовленный из углеродного волокна. Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.

Тренога имеет гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой, обновленный механизм фиксации ножек и нижнюю съемную растяжку.

Резиновые наконечники с шипами улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях. 

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг.   

Комплектуется фирменным чехлом.

Характеристики:

  • материал - карбон
  • количество секций - 3
  • максимальная нагрузка - 12 кг
  • длина в сложенном виде - 85 см
  • максимальная высота - 176 см
  • минимальная высота - 49
  • вес - 5,43 кг

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