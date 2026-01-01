Manfrotto MVKN12TWINGC штатив 545GB TWIN GS c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12 нижняя растяжка

Описание

Штатив изготовленный из углеродного волокна. Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.

Тренога имеет гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой, обновленный механизм фиксации ножек и нижнюю съемную растяжку.

Резиновые наконечники с шипами улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг.

Комплектуется фирменным чехлом.

Характеристики: