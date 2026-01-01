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Manfrotto MVKN12TWING штатив 545GB с видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12TWING штатив 545GB с видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12TWING штатив 545GB с видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12TWING штатив 545GB с видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12TWING штатив 545GB с видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12TWING штатив 545GB с видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12

Manfrotto MVKN12TWING штатив 545GB с видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12

Manfrotto
Артикул: NVF-9611

Manfrotto MVKN12TWING - штатив 545GB с видеоголовой MVHN12AH для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto 545GB и видеоголовы Manfrotto Nitrotech N12. Предназначен для установки видеокамер весом до 12 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.


Описание

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма Manfrotto. Непрерывная система контрбаланса от 4 кг до 12 кг, подходящая для видеокамер и фотокамер с функцией 4K и HD съемки.

Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов. Универсальная плоская база размером 75 мм позволяет устанавливать голову на самые разные системы крепления (краны, слайдеры, скейтеры и штативы).

Имеется также градуированная скользящая площадка с боковым фиксатором для быстрой и точной установки, гнездо для аксессуаров Easy Link, пузырьковый уровень с подсветкой для облегчения выравнивания уровня горизонта.

Характеристики видеоголовы:

  • тип - 2-D (видео)
  • рабочая высота, см - 15
  • безопасная нагрузка, кг - 12
  • вес, г - 2250

Manfrotto 545GB - трех секционный легкий алюминиевый профессиональный видеоштатив со сдвоенными верхними секциями. Благодаря улучшенной конструкции верхних и нижних фиксирующих колец штатив эффективен при съемке, гарантирует повышенную жесткость и держит груз до 25 кг. Литая алюминиевая чашка диаметром 100 мм. Штатив оснащается инновационной нижней распоркой, повышающей устойчивость, и комплектуется быстросъемными резиновыми ножками для лучшего сцепления с гладкими полами.

Характеристики штатива:

  • материал - алюминий
  • количество секций - 3
  • максимальная высота, см - 160
  • минимальная высота, см - 33
  • длина в сложенном состоянии, см - 69
  • безопасная нагрузка, кг - 25
  • вес, г - 3500

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