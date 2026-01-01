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Manfrotto MVKN12CTALL штатив 536 SINGLE LEG c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12CTALL штатив 536 SINGLE LEG c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12CTALL штатив 536 SINGLE LEG c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12CTALL штатив 536 SINGLE LEG c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12
Manfrotto MVKN12CTALL штатив 536 SINGLE LEG c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12

Manfrotto MVKN12CTALL штатив 536 SINGLE LEG c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12

Manfrotto
Артикул: DAN-3252

Комплект Manfrotto MVKN12CTALL штатив 536 SINGLE LEG c видеоголовой MVHN12AH для видеокамеры.

Комплект для видеосъемки состоящий из штатива, видеоголовы и чехла. Предназначен для установки оборудования весом до 8 кг. Мкасимальная рабочая высота - 218 см.

Описание

Штатив изготовленный из углеродного волокна в сочетании с узлами из магниевого сплава. Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов. Штатив имеет гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг.   

Комплектуется фирменным чехлом.

Характеристики:

  • материал - карбон, магниевый сплав
  • количество секций - 4
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • длина в сложенном виде - 87 см
  • максимальная высота - 218 см
  • минимальная высота - 42
  • вес - 6,25 кг

 

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