Manfrotto MVKN12CTALL штатив 536 SINGLE LEG c видеоголовой MVHN12AH Nitrotech 12

Штатив изготовленный из углеродного волокна в сочетании с узлами из магниевого сплава. Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов. Штатив имеет гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой.
Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N12 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 4 кг до 12 кг.
Комплектуется фирменным чехлом.
Характеристики:
- материал - карбон, магниевый сплав
- количество секций - 4
- максимальная нагрузка - 8 кг
- длина в сложенном виде - 87 см
- максимальная высота - 218 см
- минимальная высота - 42
- вес - 6,25 кг