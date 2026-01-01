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Manfrotto MVK502C-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Manfrotto MVK502C-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-9610

Manfrotto MVK502C-1 - штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного карбонового штатива и видеоголовы MVH502A. Предназначен для установки HDSLR-видеокамер весом до 7 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

Описание

Профессиональная видеоголова MVH502A под чашку 75 мм, предназначена для использования с HDSLR камерами со съемной оптикой. Широкая подвижная площадка, позволяет сбалансировать камеру с телеобъективами в соответствии с весом их аксессуаров, таких как внешние мониторы, свет или микрофон.

Технические характеристики:

  • материал и цвет - карбон, черный
  • количество секций - 3
  • максимальная нагрузка, кг - 7
  • длина в сложенном виде, см - 88
  • максимальная высота, см - 185
  • минимальная высота, см - 41
  • вес, кг - 4,3

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