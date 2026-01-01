Manfrotto MVK502C-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Профессиональная видеоголова MVH502A под чашку 75 мм, предназначена для использования с HDSLR камерами со съемной оптикой. Широкая подвижная площадка, позволяет сбалансировать камеру с телеобъективами в соответствии с весом их аксессуаров, таких как внешние мониторы, свет или микрофон.
Технические характеристики:
- материал и цвет - карбон, черный
- количество секций - 3
- максимальная нагрузка, кг - 7
- длина в сложенном виде, см - 88
- максимальная высота, см - 185
- минимальная высота, см - 41
- вес, кг - 4,3