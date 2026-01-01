Manfrotto MVK502C-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Описание

Профессиональная видеоголова MVH502A под чашку 75 мм, предназначена для использования с HDSLR камерами со съемной оптикой. Широкая подвижная площадка, позволяет сбалансировать камеру с телеобъективами в соответствии с весом их аксессуаров, таких как внешние мониторы, свет или микрофон.

Технические характеристики: