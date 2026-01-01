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GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив

GreenBean HDV Elite 754 видеоштатив

GreenBean
Артикул: DAN-1255

GreenBean HDV Elite 754 - штатив с видеоголовой.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и видеоголовы с регулируемым жидкостным демпфированием и отключаемым контрбалансом. Предназначен для работы с DSLR камерами и камкордерами весом до 6 кг.

Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

Описание

Конструкция 2D-видеоголовы имеет превосходную балансировку, плавные движения вокруг осей и точное управление камерой. Конструкция головы обеспечивает быстрое управление панорамированием, защиту от случайных толчков, простую и точную настройку. Все основные элементы выполнены из литого алюминиево-магниевого сплава с последующей обработкой на современном металлорежущем оборудовании.

Отключаемый и регулируемый механизм контрбаланса имеет три уровня регулировки для использования с камерами различного веса. В основе системы контрбаланса лежит механизм, регулирующий силу натяжения внутренней пружины, который позволяет быстро настраивать контрбаланс для каждой конкретной камеры.

Также имеется возможность полного отключения контрбаланса.

Регулируемый механизм демпфирования по двум осям обеспечивает плавную работу при панорамировании и наклоне в широком диапазоне температур, с любым типом оборудования, при любой допустимой нагрузке. Диапазон угла наклона головы от +90 до -70 градусов. Положение головы по осям панорамирования и наклона фиксируется независимо.

Скользящая быстросъемная площадка размером 40х104 мм поможет сбалансировать камеру. На площадке находится подпружиненный фиксатор, препятствующий сдвигу камеры, в комплекте винты 1/4" и 3/8". Площадка оборудована предохранителем, который защитит камеру от выскальзывания при случайном ослаблении фиксатора.

Рукоятка панорамирования может быть установлена слева или справа от головки. Длина рукоятки регулируется в пределах 490 мм.

Видеоголова может быть установлена на штатив двумя способами: с помощью шаровой опоры диаметром 60 мм или на плоское основание с винтом 3/8". 

Для точного выставления головки по уровню горизонта, на базе головки предусмотрен пузырьковый уровень.

Тренога имеет жесткую конструкцию за счет верхней секции из сдвоенных трубок препятствующих скручиванию треноги. Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях.

Металлические винтовые зажимы надежно и быстро фиксируют секции.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка до, кг - 6
  • максимальная высота (с головой), мм - 1930
  • минимальная высота (с головой), мм - 870
  • длина в сложенном виде (с головой), мм - 925
  • количество секций ног - 3
  • тип фиксации ног - винтовые зажимы
  • диаметр трубок ног (верхняя/средняя/нижняя), мм - 2х14/2х14/17,5
  • тип усиления штатива - средняя растяжка, крюк для груза
  • центральная колонна - нет
  • тип основания штатива - комбинированное (полусфера диаметром 60 мм / плоское основание диаметром 75 мм)
  • система демпфирования по оси наклона - с регулируемым сопротивлением
  • система демпфирования по оси панорамирования - с регулируемым сопротивлением
  • система контрбаланса - отключаемая, с 3 ступенями регулировки силы противодействия
  • тип головы - 2D/видео
  • угол наклона головы, град. - -70/+90
  • установочные винты для камеры - 1/4", 3/8"
  • крепление головы к штативу - комбинированное (полусфера диаметром 60 мм / винт 3/8")
  • длина рукоятки, мм - 310-490
  • быстросъемная площадка - есть
  • размер площадки, мм - 40х104
  • диапазон перемещения площадки, мм - 70
  • пузырьковый уровень - на основании головы
  • материал штатива - алюминиевый сплав
  • материал головы - алюминиево-магниевый сплав
  • вес штатива с головой, кг - 5,67
  • размер упаковки, мм - 940х200х200
  • вес в упаковке, кг - 7,2

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