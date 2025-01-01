images
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1750 видеоштатив
Алюминиевый компактный видеоштатив с максимальной нагрузкой до 5 кг. Оснащен съемной 2D головкой с жидкостным демпфированием и быстросъемной площадкой, стандартный винт для крепления камеры. Максимальная высота 175 см, минимальная - 45 см. 5-секционный алюминиевый трипод, клипсовые зажимы, реверсивная центральная колонна с крюком для груза. В комплекте чехол для хранения.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка - 5 кг
  • Максимальная высота штатива с головкой - 175 см
  • Длина в сложенном виде - 42,5 см
  • Съемная видеоголовка 2D с жидкостным демпфированием
  • Съемная рукояткой 200 мм
  • Быстросъемная площадка для камеры Arca-Swiss 32мм,
  • Винт для камеры ¼"
  • Реверсивная центральная колонна из шестигранной алюминиевой трубы с крюком для груза
  • 5-секционный трипод из алюминиевого профиля сложного сечения с соотношением ширины к высоте 2:1
  • Резиновые ножки-подпятники, компенсирующие неровность пола или грунта
  • Сумка-чехол для переноски в комплекте
  • Вес 1,5 кг

Ошибка

