Артикул: OLE-1975

Falcon Eyes CinemaPRO VT-1750 видеоштатив

Алюминиевый компактный видеоштатив с максимальной нагрузкой до 5 кг. Оснащен съемной 2D головкой с жидкостным демпфированием и быстросъемной площадкой, стандартный винт для крепления камеры. Максимальная высота 175 см, минимальная - 45 см. 5-секционный алюминиевый трипод, клипсовые зажимы, реверсивная центральная колонна с крюком для груза. В комплекте чехол для хранения.