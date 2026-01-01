QZSD Q880A-WOH штатив профессиональный без головы. 

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 10 кг. Ножки изготовлены из металлических трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 183 см, в сложенном состоянии - 78 см. Диаметр ног - 114 см.
Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются винтовыми зажимами. На концах штативных ног размещены резиновые накладки.
Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 10 кг
- количество секций - 3
- максимальная высота штатива - 183 см
- минимальная рабочая высота - 75 см
- длина в сложенном виде - 78 см
- диаметр шаровой базы - 75 мм
- тип зажимов секций - винтовые
- материал ножек - алюминий
- материал зажимов - ABS-пластик, металл
- тип усиления штатива - средняя растяжка
- горизонтальное панорамирование - 360 град.
- вес - 2,9 кг