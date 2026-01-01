QZSD Q880A-WOH штатив профессиональный без головы. 

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 10 кг. Ножки изготовлены из металлических трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 183 см, в сложенном состоянии - 78 см. Диаметр ног - 114 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются винтовыми зажимами. На концах штативных ног размещены резиновые накладки.

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

Характеристики: