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Weifeng WT-3308A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 170 см с чехлом

Weifeng WT-3308A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 170 см с чехлом

Weifeng
Артикул: DAN-4878

Штатив Weifeng WT-3308A со съемной видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 4 кг.

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 2,13 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,7 метра, а длина в собранном состоянии - всего 68 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - видео (съемная)
  • рабочая высота - 170 см
  • в сложенном состоянии - 68 см
  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • вес - 2,13 кг

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5 960 ₽
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