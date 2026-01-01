Weifeng WT-3308A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 170 см с чехлом

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 2,13 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,7 метра, а длина в собранном состоянии - всего 68 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и чехол для хранения и переноски.

Характеристики: