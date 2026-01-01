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GreenBean VideoMaster 308 видеоштатив

GreenBean VideoMaster 308 видеоштатив

GreenBean
Артикул: VBR-039

GreenBean VideoMaster 308 – профессиональный штатив, предназначенный для фото- и видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных материалов. Максимальная нагрузка – до 8 кг. Видеоголова оснащена функцией демпфирования и контрбаланса.

Описание

Установка видеоголовы на штатив реализована посредством чаши 75 мм. Такой тип полусферы подходит для большинства камер, включая DSLR с тяжелыми объективами и HDV-камеры. Шаровая опора головы видеоштатива позволяет точно выставить горизонт, что очень важно для качественной видеосъемки. На основании видеоголовы размещен пузырьковый уровень.

Видеоголова имеет возвратный механизм – контрбаланс, работает в вертикальной плоскости и приводит голову в горизонтальное положение. Предустановленная система демпфирования в горизонтальной и вертикальной плоскости дает возможность осуществить плавную съемку без рывков.

Балансировочная площадка для камеры имеет размер 150×80 мм. Для оптимального размещения центра тяжести камеры над осью шаровой опоры площадку можно смещать вперед или назад в диапазоне 60 мм. В центре этой балансировочной площадки располагается быстросъемная площадка размером 80×55 мм с противоскользящими накладками и установочными винтами с резьбой 1/4" и 3/8". Длина рукоятки – 260 мм.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • угол наклона головы – +90/-75
  • диапазон балансировочной площадки, мм – 60
  • тип установки на штатив – полусфера 75 мм
  • температурный диапазон, град. – -5/+40
  • установочные винты для камеры (резьба) – 1/4" и 3/8"
  • длина рукоятки, мм – 260
  • размер площадки для установки камеры, мм – 150x80
  • максимальная высота штатива, см – 196
  • минимальная высота штатива, см – 83
  • длина в сложенном состоянии, см – 94
  • размер секций штатива, мм – 14/14/18
  • количество секций штативной ноги – три
  • тип усиления штатива – нижняя растяжка
  • материал изготовления штатива – сталь
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – алюминий
  • вес штатива с головой, кг – 6

Комплектация

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