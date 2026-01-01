GreenBean VideoMaster 308 видеоштатив

Описание

Установка видеоголовы на штатив реализована посредством чаши 75 мм. Такой тип полусферы подходит для большинства камер, включая DSLR с тяжелыми объективами и HDV-камеры. Шаровая опора головы видеоштатива позволяет точно выставить горизонт, что очень важно для качественной видеосъемки. На основании видеоголовы размещен пузырьковый уровень.

Видеоголова имеет возвратный механизм – контрбаланс, работает в вертикальной плоскости и приводит голову в горизонтальное положение. Предустановленная система демпфирования в горизонтальной и вертикальной плоскости дает возможность осуществить плавную съемку без рывков.

Балансировочная площадка для камеры имеет размер 150×80 мм. Для оптимального размещения центра тяжести камеры над осью шаровой опоры площадку можно смещать вперед или назад в диапазоне 60 мм. В центре этой балансировочной площадки располагается быстросъемная площадка размером 80×55 мм с противоскользящими накладками и установочными винтами с резьбой 1/4" и 3/8". Длина рукоятки – 260 мм.

Характеристики: