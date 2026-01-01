GreenBean VideoMaster 308 видеоштатив

Установка видеоголовы на штатив реализована посредством чаши 75 мм. Такой тип полусферы подходит для большинства камер, включая DSLR с тяжелыми объективами и HDV-камеры. Шаровая опора головы видеоштатива позволяет точно выставить горизонт, что очень важно для качественной видеосъемки. На основании видеоголовы размещен пузырьковый уровень.
Видеоголова имеет возвратный механизм – контрбаланс, работает в вертикальной плоскости и приводит голову в горизонтальное положение. Предустановленная система демпфирования в горизонтальной и вертикальной плоскости дает возможность осуществить плавную съемку без рывков.
Балансировочная площадка для камеры имеет размер 150×80 мм. Для оптимального размещения центра тяжести камеры над осью шаровой опоры площадку можно смещать вперед или назад в диапазоне 60 мм. В центре этой балансировочной площадки располагается быстросъемная площадка размером 80×55 мм с противоскользящими накладками и установочными винтами с резьбой 1/4" и 3/8". Длина рукоятки – 260 мм.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 8
- угол наклона головы – +90/-75
- диапазон балансировочной площадки, мм – 60
- тип установки на штатив – полусфера 75 мм
- температурный диапазон, град. – -5/+40
- установочные винты для камеры (резьба) – 1/4" и 3/8"
- длина рукоятки, мм – 260
- размер площадки для установки камеры, мм – 150x80
- максимальная высота штатива, см – 196
- минимальная высота штатива, см – 83
- длина в сложенном состоянии, см – 94
- размер секций штатива, мм – 14/14/18
- количество секций штативной ноги – три
- тип усиления штатива – нижняя растяжка
- материал изготовления штатива – сталь
- материал зажимов-фиксаторов штатива – алюминий
- вес штатива с головой, кг – 6