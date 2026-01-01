GreenBean VideoMaster 305 видеоштатив

Характеристики:
- максимальная высота – 155 см
- минимальная высота – 69 см
- высота в сложеном виде – 750 см
- максимальная нагрузка – 5 кг
- вес – 3 кг 205 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean VideoMaster 305 – штатив для использования с DSLR-фотокамерами и небольшими видеокамерами (весом до 5 кг). Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, зажимы-клипсы из инженерного пластика, опора головы – шаровая.
Легкая, надежная модель для операторов, которым необходимо часто менять точки съемки.
Характеристики:
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