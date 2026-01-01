Falcon Eyes SL-2400WS штатив с несменной 3D-головой

Описание

Благодаря применению качественных материалов и конструкции штатива удается минимизировать люфты и рывки при панорамировании. Секции штатива фиксируются клипсовыми замками, верхняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость, алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом. Штатив оснащен двумя пузырьковыми уровнями (для горизонтальной и вертикальной плоскости) и пластиковой рукояткой.

Резиновые наконечники на ногах и крюк для противовеса позволяют добиться максимальной устойчивости на любых поверхностях. Штатив изготовлен из легкого и прочного сплава алюминия и ударопрочного пластика, вес с головой 1 кг.