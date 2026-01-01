Falcon Eyes SL-2400WS штатив с несменной 3D-головой

Благодаря применению качественных материалов и конструкции штатива удается минимизировать люфты и рывки при панорамировании. Секции штатива фиксируются клипсовыми замками, верхняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость, алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом. Штатив оснащен двумя пузырьковыми уровнями (для горизонтальной и вертикальной плоскости) и пластиковой рукояткой.
Резиновые наконечники на ногах и крюк для противовеса позволяют добиться максимальной устойчивости на любых поверхностях. Штатив изготовлен из легкого и прочного сплава алюминия и ударопрочного пластика, вес с головой 1 кг.
Характеристики:
- максимальная высота, см – 158
- минимальная высота, см – 60
- длина в сложенном виде, см – 64
- штативная голова – 3D
- площадка, мм – съемная, 42х57
- резьба на площадке под камеру – 1/4"
- длина рукоятки, см – 17,5
- диаметр секций штатива, мм – 17/21/25
- пузырьковый уровень – горизонтальный и вертикальный
- количество секций – 3
- тип усиления штатива – верхняя растяжка
- вес, кг – 1,0