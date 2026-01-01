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Falcon Eyes SL-2400WS штатив с несменной 3D-головой

Falcon Eyes SL-2400WS штатив с несменной 3D-головой

Falcon Eyes
Артикул: VBR-570

Falcon Eyes SL-2400WS – трехсекционный штатив с несменной 3D-головой. Максимальная нагрузка – до 3 кг. Предназначен для установки фотокамер со стандартным креплением диаметром 1/4 дюйма. Максимальная высота штатива 158 см, минимальная – 60 см. Комплектуется чехлом для хранения и транспортировки.

Описание

Благодаря применению качественных материалов и конструкции штатива удается минимизировать люфты и рывки при панорамировании. Секции штатива фиксируются клипсовыми замками, верхняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость, алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом. Штатив оснащен двумя пузырьковыми уровнями (для горизонтальной и вертикальной плоскости) и пластиковой рукояткой.

Резиновые наконечники на ногах и крюк для противовеса позволяют добиться максимальной устойчивости на любых поверхностях. Штатив изготовлен из легкого и прочного сплава алюминия и ударопрочного пластика, вес с головой 1 кг.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 158
  • минимальная высота, см – 60
  • длина в сложенном виде, см – 64
  • штативная голова – 3D
  • площадка, мм – съемная, 42х57
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • длина рукоятки, см – 17,5
  • диаметр секций штатива, мм – 17/21/25
  • пузырьковый уровень – горизонтальный и вертикальный
  • количество секций – 3
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка
  • вес, кг – 1,0

 

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