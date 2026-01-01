Falcon Eyes Pro-916 профессиональный штатив

Характеристики:
- максимальная высота штатива – 1,5 м
- минимальная высота штатива – 0,49 м
- длина в сложенном виде – 0,73 м
- штативная голова – шаровая
- быстросъемная площадка – да
- размер площадки – 40х60 мм
- резьба на площадке под камеру – 1/4"
- пузырьковый уровень и компас – в базе под штативную голову
- микролифт – нет
- длина рукояток – 30 мм
- перевод ноги в горизонтальное положение – да
- количество секций штативной ноги – 3
- диаметр секций штатива – 18/21/24 мм
- тип усиления штатива – крюк под дополнительный груз
- материал изготовления штатива – алюминий
- материал зажимов-фиксаторов штатива – ABC пластик
- вес штатива с головой – 2,3 кг
- рекомендуемая полезная нагрузка – 1–6 кг