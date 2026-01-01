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Falcon Eyes Pro-916 профессиональный штатив

Falcon Eyes Pro-916 профессиональный штатив

Falcon Eyes
Артикул: VBR-590

Falcon Eyes Pro-916 – специально разработанный штатив для профессиональных фотографов. Трипод имеет оригинальную запатентованную систему блокировки. Шаровая голова штатива может быть отрегулирована в соответствии с центром тяжести и весом фотокамеры. Конструкция выдерживает мощную нагрузку.

Рекомендуемая нагрузка – 1–6 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота штатива – 1,5 м
  • минимальная высота штатива – 0,49 м
  • длина в сложенном виде – 0,73 м
  • штативная голова – шаровая
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки – 40х60 мм
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • пузырьковый уровень и компас – в базе под штативную голову
  • микролифт – нет
  • длина рукояток – 30 мм
  • перевод ноги в горизонтальное положение – да
  • количество секций штативной ноги – 3
  • диаметр секций штатива – 18/21/24 мм 
  • тип усиления штатива – крюк под дополнительный груз
  • материал изготовления штатива – алюминий
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – ABC пластик
  • вес штатива с головой – 2,3 кг
  • рекомендуемая полезная нагрузка – 1–6 кг

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