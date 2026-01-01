Falcon Eyes Red Line Pro-614 профессиональный штатив

Характеристики:
- в сложенном состоянии, см – 28
- диаметр секций штатива, мм – 22/19/15/12
- максимальная высота съемки, см – 149
- минимальная высота съемки, см – 40,5
- максимальная высота монопода, см – 152
- длина в сложенном состоянии, см – 40,5
- быстросъемная площадка – да
- размер площадки, мм – 26x37
- резьба на площадке под камеру – 1/4"
- пузырьковый уровень – есть
- тип усиления штатива – крюк под дополнительный груз
- вес, кг – 0,93
- количество секций штанги – 4
- наконечники опор – резиновые