GreenBean i3 Pod XS штатив

Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 8
- максимальная высота съемки, см – 66
- минимальная высота съемки, см – 17,7
- вес, кг – 0,84 кг
- количество секций штанги – 5
- наконечники опор – резиновые
- цвет – белый
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean i3 Pod XS – самый компактный штатив из серии i3Pod. Диаметр в сложенном состоянии составляет 90 мм, а длина 18 см. С помощью данной модели можно получать качественные и четкие снимки в любых условиях.
Характеристики:
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