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GreenBean i3 Pod XL штатив

GreenBean i3 Pod XL штатив

GreenBean
Артикул: VBR-043

GreenBean i3 Pod XL – средний по размеру штатив из линейки i3Pod. Диаметр в сложенном состоянии 9 см, длина 30 см.

Описание

Каждая ножка штатива имеет три возможных установки: 95 градусов (ножка почти параллельная полу), 145 градусов, 170 градусов. Запатентованная система замков Led Locking Steps очень удобна в пользовании. Выдвинув ножку на всю длину (или в любое промежуточное положение) фотограф поворачивает ее нижний резиновый наконечник по часовой стрелке – все, ножка надежно зафиксирована. «Сложение» штатива исключено, даже если допустимая (по паспорту) нагрузка будет несколько превышена.

Центральная колонна штатива двухколенная, внизу закреплен крючок для дополнительного груза. Шаровая головка (диаметр 38 мм) имеет съемную площадку с винтом ¼ дюйма. 

Характеристики:

  • минимальная высота съемки, см – 30,3
  • максимальная высота съемки, см – до 146
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • длина (в сложенном состоянии), см – 30
  • головка в комлекте
  • сменная площадка – есть
  • вес, кг – 1,15
  • количество секций штанги – 5
  • диаметр штанги, мм – 25

Комплектация

  • Штатив с шаровой головой и быстросъемной площадкой.
  • Пылевлагонепроницаемый чехол-сумка с наплечным ремнем (двухслойный материал с мягкой прокладкой).

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