Slik U 8000 штатив с головой

Площадка Quick Release модели Slik U8000 снабжена специальным штифтом для надежной фиксации как фото-, так и видеокамеры. Она обеспечивает быстрое закрепление аппарата, а штативная головка, вращающаяся в трех плоскостях, поможет управлять ракурсом съемки.
Микролифт центральной штанги позволяет плавно регулировать высоту зафиксированной на штативе камеры, что дает дополнительные возможности для ведения видеосъемки.
Характеристики:
- максимальная высота , мм – 1500
- минимальная высота, мм – 1200
- длина в сложенном состоянии, мм – 590
- максимальная нагрузка, кг – 2,5
- голова в комплекте – есть