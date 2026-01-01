Slik U 8000 штатив с головой

Описание

Площадка Quick Release модели Slik U8000 снабжена специальным штифтом для надежной фиксации как фото-, так и видеокамеры. Она обеспечивает быстрое закрепление аппарата, а штативная головка, вращающаяся в трех плоскостях, поможет управлять ракурсом съемки.

Микролифт центральной штанги позволяет плавно регулировать высоту зафиксированной на штативе камеры, что дает дополнительные возможности для ведения видеосъемки.

Характеристики: