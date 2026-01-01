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Slik U 8000 штатив с головой

Slik U 8000 штатив с головой

Slik
Артикул: NVF-2651

Slik U 8000 – трехсекционный штатив, изготовлен с применением модулей из легкого прочного сплава. Предназначен для использования с компактными и 35-мм камерами. Максимальная рабочая высота штатива – 1,5 метра, длина в собранном состоянии – 59 см, что дает возможность с успехом использовать эту модель не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Описание

Площадка Quick Release модели Slik U8000 снабжена специальным штифтом для надежной фиксации как фото-, так и видеокамеры. Она обеспечивает быстрое закрепление аппарата, а штативная головка, вращающаяся в трех плоскостях, поможет управлять ракурсом съемки.

Микролифт центральной штанги позволяет плавно регулировать высоту зафиксированной на штативе камеры, что дает дополнительные возможности для ведения видеосъемки.

Характеристики:

  • максимальная высота , мм – 1500
  • минимальная высота, мм – 1200
  • длина в сложенном состоянии, мм – 590
  • максимальная нагрузка, кг – 2,5
  • голова в комплекте – есть

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