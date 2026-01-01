Falcon Eyes Pro-553C карбоновый профессиональный штатив

Характеристики:
- длина в сложенном виде – 680 мм
- максимальная рабочая высота – 1620 мм
- минимальная рабочая высота – 230 мм
- максимальный диаметр ножек – 28 мм
- максимальная нагрузка – 8 кг
- масса – 2,6 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes Pro-553C – легкий и удобный карбоновый штатив с шаровой головой и системой автоматической регулировки угла наклона ноги.
В производстве штатива применялась специально разработанная технология блокировки, у штатива имеются прочные и удобные в эксплуатации зажимы.
Характеристики:
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