Falcon Eyes Pro-553C карбоновый профессиональный штатив

Артикул: VBR-591

Falcon Eyes Pro-553C – легкий и удобный карбоновый штатив с шаровой головой и системой автоматической регулировки угла наклона ноги.

В производстве штатива применялась специально разработанная технология блокировки, у штатива имеются прочные и удобные в эксплуатации зажимы.