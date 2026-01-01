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Proaim 75mm Bowl Head Tripod Stand Fluid Head профессиональный штатив для видеокамеры

Proaim 75mm Bowl Head Tripod Stand Fluid Head профессиональный штатив для видеокамеры

Proaim
Артикул: NVF-1771

Proaim 75mm Bowl Head Tripod Stand Fluid Head – профессиональный двухсекционный штатив для видеокамеры с алюминиевыми ножками и аксессуарами из высокопрочного пластика. Оборудован  замками для быстрой регулировки и фиксации высоты. Обеспечивает надежную упору для видеооборудования. Максимальная высота штатива, см – 150. Максимальная нагрузка – 20 кг.

Описание

Характеристики:

  • нижняя растяжка регулируется
  • диаметр чаши, мм – 75
  • в комплекте со штативом поставляется кейс для транспортировки
  • максимальная высота штатива, см – 150
  • минимальная высота штатива, см – 68,6
  • вес штатива, кг – 2

В отличие от всех аналогичных устройств штативная голова Proaim отличается возможностью движения в трех плоскостях. Штативная голова обеспечивает плавное движения камеры.

Характеристики панорамной головы:

  • крепление камеры – универсальный винт 1/4
  • крепления к штативу – универсальные винты 1/4 и 3/8
  • высота, мм – 105
  • вес, г – 620
  • максимально возможная нагрузка, кг – 3

(PBW75FLD)

Комплектация

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