Proaim 75mm Bowl Head Tripod Stand Fluid Head профессиональный штатив для видеокамеры

Характеристики:
- нижняя растяжка регулируется
- диаметр чаши, мм – 75
- в комплекте со штативом поставляется кейс для транспортировки
- максимальная высота штатива, см – 150
- минимальная высота штатива, см – 68,6
- вес штатива, кг – 2
В отличие от всех аналогичных устройств штативная голова Proaim отличается возможностью движения в трех плоскостях. Штативная голова обеспечивает плавное движения камеры.
Характеристики панорамной головы:
- крепление камеры – универсальный винт 1/4
- крепления к штативу – универсальные винты 1/4 и 3/8
- высота, мм – 105
- вес, г – 620
- максимально возможная нагрузка, кг – 3
(PBW75FLD)