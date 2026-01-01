Phottix (75467) TA-285C пятисекционный карбоновый штатив с держателем и шаровой головкой BH-M II

Артикул: OLE-0931

Phottix (75467) TA-285C с держателем и шаровой головкой BH-M II – пятисекционный карбоновый штатив, предназначен для работы с фото- и видеокамерами весом до 14 кг. Удобная и надежная система крепления секций позволяет быстро сложить/разложить штатив. Шаровая голова BH-M II оснащена пузырьковым уровнем для точного позиционирования камеры. Штатив поставляется в удобной сумке для транспортировки и хранения.