Phottix (75467) TA-285C пятисекционный карбоновый штатив с держателем и шаровой головкой BH-M II

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 174
- размер в сложенном состоянии, см – 42
- вес, кг – 1,75
- максимальная нагрузка, кг – 14
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (75467) TA-285C с держателем и шаровой головкой BH-M II – пятисекционный карбоновый штатив, предназначен для работы с фото- и видеокамерами весом до 14 кг. Удобная и надежная система крепления секций позволяет быстро сложить/разложить штатив. Шаровая голова BH-M II оснащена пузырьковым уровнем для точного позиционирования камеры. Штатив поставляется в удобной сумке для транспортировки и хранения.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter