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Manfrotto MVK608TWINGC Nitrotech 608 & CF Twin GS комплект видеоштатива MVTWINGC и головы 608
Manfrotto MVK608TWINGC Nitrotech 608 & CF Twin GS комплект видеоштатива MVTWINGC и головы 608

Manfrotto MVK608TWINGC Nitrotech 608 & CF Twin GS комплект видеоштатива MVTWINGC и головы 608

Manfrotto
Артикул: DAN-7314

Комплект Manfrotto MVK608TWINGC Nitrotech 608 & CF Twin GS видеоштатив MVTWINGC и видеоголова 608.

Комплект, состоящий из карбонового штатива MVTTWINGC с двойными ногами и нижней растяжкой, а также видеоголовы Nitrotech 608 с жидкостным демпфированием и системой контрбаланса (плоское основание). 

Описание

Система регулируемой плавности хода видеоголовы работает на основе совершенно новой технологии, которая обеспечивая ровное, непрерывное движение при панорамировании и наклонах.

Видеоголова оснащена креплением 3/8" Easy Link с функцией защиты от вращения для размещения держателей Manfrotto и держателей с установочными штифтами ARRI. Это позволяет надежно закрепить внешний монитор или другие используемые аксессуары. Боковой фиксатор быстросъемной площадки обеспечивает безопасную, быструю и удобную установку камеры.

Голова Nitrotech 608 имеет плоское базовое крепление со стандартной резьбой 3/8", универсальной для различных комбинаций опоры (штатив, слайдер или кран) и устанавливается на штатив при помощи 75 мм чаши.

Штатив MVTTWINGC представляет собой профессиональный видеоштатив с двухступенчатой, жесткой и стабильной конструкцией, что делает его идеальным инструментом для любых съемочных задач. Он имеет алюминиевую литую 100 мм чашу и алюминиевый адаптер, который преобразует чашу в 75 мм при необходимости.

Штатив оснащен нижней растяжкой с телескопическими рычагами, что позволяет максимально точно установить углы ног. Нижняя растяжка съемная, это позволяет использовать штатив также в сочетании со среднеуровневой растяжкой Manfrotto 537SPRB и резиновыми ножками 565, которые приобретаются дополнительно.

Характеристики:  

  • тип штатива - напольный
  • назначение - для видеокамер
  • голова - видео
  • количество секций штанги 3
  • материал - карбон
  • максимальная высота - 175 см
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 5,74

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