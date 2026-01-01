Manfrotto MVK608TWINGC Nitrotech 608 & CF Twin GS комплект видеоштатива MVTWINGC и головы 608

Описание

Система регулируемой плавности хода видеоголовы работает на основе совершенно новой технологии, которая обеспечивая ровное, непрерывное движение при панорамировании и наклонах.



Видеоголова оснащена креплением 3/8" Easy Link с функцией защиты от вращения для размещения держателей Manfrotto и держателей с установочными штифтами ARRI. Это позволяет надежно закрепить внешний монитор или другие используемые аксессуары. Боковой фиксатор быстросъемной площадки обеспечивает безопасную, быструю и удобную установку камеры.



Голова Nitrotech 608 имеет плоское базовое крепление со стандартной резьбой 3/8", универсальной для различных комбинаций опоры (штатив, слайдер или кран) и устанавливается на штатив при помощи 75 мм чаши.

Штатив MVTTWINGC представляет собой профессиональный видеоштатив с двухступенчатой, жесткой и стабильной конструкцией, что делает его идеальным инструментом для любых съемочных задач. Он имеет алюминиевую литую 100 мм чашу и алюминиевый адаптер, который преобразует чашу в 75 мм при необходимости.

Штатив оснащен нижней растяжкой с телескопическими рычагами, что позволяет максимально точно установить углы ног. Нижняя растяжка съемная, это позволяет использовать штатив также в сочетании со среднеуровневой растяжкой Manfrotto 537SPRB и резиновыми ножками 565, которые приобретаются дополнительно.

Характеристики: