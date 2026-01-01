Manfrotto MVK608TWINFC видеоштатив c двойными ногами MVTTWINFC чашей 100/75 и с головой Nitro 608

Описание

Система регулируемой плавности хода видеоголовы работает на основе совершенно новой технологии, которая обеспечивая ровное, непрерывное движение при панорамировании и наклонах.



Видеоголова оснащена креплением 3/8" Easy Link с функцией защиты от вращения для размещения держателей Manfrotto и держателей с установочными штифтами ARRI. Это позволяет надежно закрепить внешний монитор или другие используемые аксессуары. Боковой фиксатор быстросъемной площадки обеспечивает безопасную, быструю и удобную установку камеры.



Голова Nitrotech 608 имеет плоское базовое крепление со стандартной резьбой 3/8", универсальной для различных комбинаций опоры (штатив, слайдер или кран) и устанавливается на штатив при помощи 75 мм чаши.

Штатив MVTTWINFC представляет из себя профессиональный видеоштатив, который идеально подходит для выполнения любых съемочных задач. Он имеет алюминиевую литую 100 мм чашу и алюминиевый адаптер, который преобразует чашу в 75 мм при необходимости.

Штатив оснащен универсальной телескопической растяжкой которая может использоваться и как средняя и как нижняя. Также в конструкции предусмотрен трехуровневый механизм выбора угла ног.

Характеристики: