Manfrotto MVK500C напольный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 182 см

Штатив Manfrotto MVK535С изготовлен из карбона, что делает его легким и прочным. Оснащен резиновыми наконечниками для ножек и встроенной 60 мм чашей.
Видеоголова Manfrotto MVH500A является самой компактной и легкой видеоголовкой с широкой подвижной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Она гарантирует плавность съемки и точное управление оборудованием.
Технические характеристики:
- материал и цвет – карбон, черный
- количество секций – 3
- максимальная нагрузка, кг – 5
- длина в сложенном виде, см – 85
- максимальная высота, см – 182,5
- минимальная высота, см – 38,5
- уравновешиваемый вес, кг – 2,4
- чашечное основание, мм – 60
- механизм зажима – клипсовый
- центр тяжести, мм – 55
- вес, кг – 5,280