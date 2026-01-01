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Manfrotto MVK500C напольный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 182 см

Manfrotto MVK500C напольный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 182 см

Manfrotto
Артикул: OLE-1153

Manfrotto MVK500C напольный черный штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 182 см.

Manfrotto MVK500C – комплект, который состоит из трехсекционного карбонового штатива Manfrotto MVK535С и видеоголовы MVH500A. Предназначен для установки DSLR-видеокамер весом до 5 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

Описание

Штатив Manfrotto MVK535С изготовлен из карбона, что делает его легким и прочным. Оснащен резиновыми наконечниками для ножек и встроенной 60 мм чашей.

Видеоголова Manfrotto MVH500A является самой компактной и легкой видеоголовкой с широкой подвижной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Она гарантирует плавность съемки и точное управление оборудованием.

Технические характеристики:

  • материал и цвет – карбон, черный
  • количество секций – 3
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • длина в сложенном виде, см – 85
  • максимальная высота, см – 182,5
  • минимальная высота, см – 38,5
  • уравновешиваемый вес, кг – 2,4
  • чашечное основание, мм – 60
  • механизм зажима – клипсовый
  • центр тяжести, мм – 55
  • вес, кг – 5,280 

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

540 ₽
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