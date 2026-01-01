Manfrotto MVK500C напольный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 182 см

Описание

Штатив Manfrotto MVK535С изготовлен из карбона, что делает его легким и прочным. Оснащен резиновыми наконечниками для ножек и встроенной 60 мм чашей.

Видеоголова Manfrotto MVH500A является самой компактной и легкой видеоголовкой с широкой подвижной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Она гарантирует плавность съемки и точное управление оборудованием.

Технические характеристики: