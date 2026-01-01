Manfrotto 755CX3 штатив с видеоголовкой MVH500AH для видеокамеры

Артикул: OLE-0710

Комплект из карбонового штатива Manfrotto 755CX3 и жидкостной видеоголовки MVH500A. Трехсекционный штатив изготовлен из карбона, что делает его ультралегким и прочным. Оснащен резиновыми наконечниками для ножек и встроенной 50 мм чашей. Головка MVH500A является самой компактной и легкой видеоголовкой с широкой подвижной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Поставляется в удобном мягком чехле для хранения и транспортировки.