Manfrotto 755CX3 штатив с видеоголовкой MVH500AH для видеокамеры

Технические характеристики штатива Manfrotto 755CX3:
- диаметр центральной колонны, мм – 28
- диаметр секций, мм – 29,2/24,8/20,4
- чашка, мм – 50
- максимальная высота, см – 164
- максимальная высота с опущенной колонной, см – 139
- минимальная высота, см – 46,5
- максимальная нагрузка, кг – 7
- вес, кг – 1,9
- количество секций – 3
Технические характеристики видеоголовки MVH500A:
- цвет – черный
- независимые блокировки лотка – да
- независимый фиксатор наклона – да
- материал – алюминий
- панорамное вращение, град. – 360
- площадка типа – 500PLONG
- максимальная нагрузка, кг – 5
- вес, кг – 1,6
- рабочая высота, см – 10,5