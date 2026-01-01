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Manfrotto MTALUVR VR штатив алюминиевый четырехсекционный
Manfrotto MTALUVR VR штатив алюминиевый четырехсекционный
Manfrotto MTALUVR VR штатив алюминиевый четырехсекционный
Manfrotto MTALUVR VR штатив алюминиевый четырехсекционный

Manfrotto MTALUVR VR штатив алюминиевый четырехсекционный

Manfrotto
Артикул: NVF-9751

Manfrotto MTALUVR VR - четырехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой.

Штатив предназначен для фотокамер весом до 7 кг. Изготовлен из алюминиевого сплава.

Описание

Компактный и надежный алюминиевый штатив идеально подходит для использования с удлинительной телескопической штангой MBOOMAVR (приобретается дополнительно). Поставляется со специально разработанным алюминиевым адаптером для подключения штанги сбоку для максимальной стабильности, даже если вам нужно поднять камеру на несколько метров над землей.

Механизм фиксации ножек M-lock. Имеет возможность регулировки угла ног (четыре независимые положения).

Длина в сложенном виде - 45 см. Вес - 2,16 кг.   

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, см - 151
  • максимальная высота съемки (без центральной штанги), см - 127
  • минимальная высота съемки, см - 45
  • максимальная нагрузка, кг - 7
  • длина (в сложенном состоянии), см - 42
  • вес, кг - 2,16

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