Manfrotto MTALUVR VR штатив алюминиевый четырехсекционный

Описание

Компактный и надежный алюминиевый штатив идеально подходит для использования с удлинительной телескопической штангой MBOOMAVR (приобретается дополнительно). Поставляется со специально разработанным алюминиевым адаптером для подключения штанги сбоку для максимальной стабильности, даже если вам нужно поднять камеру на несколько метров над землей.

Механизм фиксации ножек M-lock. Имеет возможность регулировки угла ног (четыре независимые положения).

Длина в сложенном виде - 45 см. Вес - 2,16 кг.

Характеристики: