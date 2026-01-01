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Manfrotto MT190GOC4TB штатив для фотокамеры
Manfrotto MT190GOC4TB штатив для фотокамеры

Manfrotto MT190GOC4TB штатив для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-8162

Manfrotto MT190GOC4TB – четырехсекционный карбоновый штатив 190 серии, самый легкий в линейке. Максимальная высота, см – 147. Максимальная нагрузка, кг – 7. Вес, кг – 1,35.

Описание

В штативе присутствует специальный Link-разъем, позволяющий подключать фото-видео аксессуары (диодный свет, вспышку, отражатель и пр.). Таким образом, с данным комплектом фотографу не понадобятся дополнительные стойки, но при этом он будет иметь все необходимое оборудование под руками.

Штатив обладает фирменной системой горизонтального разворота главной штанги Q90 градусов. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая макросъемку с минимальной высоты 7 см.

Цанговый механизм фиксации ножек позволяет максимально оперативно привести штатив в рабочее положение и так же быстро собрать его.

Характеристики:

  • материал – карбон
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 147
  • минимальная высота, см – 7
  • длина в сложенном состоянии, см – 46
  • максимальная нагрузка, кг – 7
  • штативная голова – без головы
  • вес, г – 1350

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