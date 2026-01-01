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Manfrotto MT190CXPRO3 190 CF TRIPOD 3-S HORIZ COL карбоновый штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto MT190CXPRO3 190 CF TRIPOD 3-S HORIZ COL карбоновый штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-2502

Manfrotto MT190CXPRO3 190 CF TRIPOD 3-S HORIZ COL – трехсекционный карбоновый штатив.

Модернизированная модель серии PRO. Новая конструкция механизмов фиксации увеличивает максимальную нагрузку до 7 кг. Высота 9–160 см, вес 1,6 кг. Длина в сложенном состоянии 61 см. Разъем 3/8 для установки разнообразных аксессуаров.

Описание

Специальный дизайн QPL-рычагов позволяет быстро и комфортно, в одно действие, открыть все ноги, а также гарантирует более мощную блокировку каждой секции. Таким образом штатив обладает большей стабилизацией и жесткостью по сравнению с традиционной конструкцией рычагов. Специальные селекторы позволяют каждой ноге быть самостоятельной и прочно устанавливаться на любой из предустановленных углов, снова позволяя значительную свободу позиционирования.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 160
  • минимальная высота, см – 9
  • длина в сложенном виде, см – 61
  • максимальная нагрузка – 7 кг

 

Комплектация

    

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