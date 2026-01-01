Manfrotto MKOFFROADG Off Road Green штатив с головкой для фотокамеры

- материал – алюминий
- цвет – зеленый
- количество секций – 4
- максимальная высота, см – 122
- минимальная высота, см – 52
- длина в сложенном состоянии, см – 56
- максимальная нагрузка, кг – 2
- вес, кг – 0,65
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MKOFFROADG Off Road Green – легкий алюминиевый четырехсекционный штатив с шаровой головкой. Модель была разработана совместно с итальянской компанией Fizan, производящей высококачественные лыжные и треккинговые палки, изготовленные по специальным современным технологиям. Компактный размер, незначительный вес и надежность в использовании делает штатив идеальным для активных путешественников. Максимальная нагрузка – 2 кг.
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