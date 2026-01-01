Manfrotto MKOFFROADG Off Road Green штатив с головкой для фотокамеры

Описание

Шаровая головка снабжена пузырьковым уровнем. С ее помощью можно быстро разместить камеру под любым углом. Ножки с шипами и резиновыми наконечниками изготовлены из алюминиевых труб и легко фиксируются поворотным механизмом. В случае попадания грязи или песка, ножки можно легко разобрать и почистить.

Технические характеристики: