images
Manfrotto MKOFFROADG Off Road Green штатив с головкой для фотокамеры

Manfrotto MKOFFROADG Off Road Green штатив с головкой для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0802

Manfrotto MKOFFROADG Off Road Green – легкий алюминиевый четырехсекционный  штатив с шаровой головкой. Модель была разработана совместно с итальянской компанией Fizan, производящей высококачественные лыжные и треккинговые палки, изготовленные по специальным современным технологиям. Компактный размер, незначительный вес и надежность в использовании делает штатив идеальным  для активных путешественников. Максимальная нагрузка – 2 кг.

Описание

Шаровая головка снабжена пузырьковым уровнем. С ее помощью можно быстро разместить камеру под любым углом. Ножки с шипами и резиновыми наконечниками изготовлены из алюминиевых труб и легко фиксируются поворотным механизмом. В случае попадания грязи или песка, ножки можно легко разобрать и почистить.
 
Технические характеристики:
  • материал – алюминий
  • цвет – зеленый
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 122
  • минимальная высота, см – 52
  • длина в сложенном состоянии, см – 56
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • вес, кг – 0,65
 

Комплектация

    

Полезные ссылки:

Как выбрать штатив Manfrotto

Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.