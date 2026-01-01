Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры

Описание

Модель оснащена центральной колонной и шаровой головой с 200PL-PRO съемной площадкой совместимой с самыми распространенными креплениями Manfrotto RC2 и Arca-swiss.

Штатив имеет три независимых элемента управления: фиксация угла наклона, регулировка нагрузки и панорамирования.

Новый механизм фиксации ножек M-Lock делает настройку и регулировку простой и безопасной, обеспечивая полную стабильность во всех ее конфигурациях.

В конструкции штатива предусмотрены эргономичные селекторы угла наклона ног, уникальный механизм трансформации и D-образная форма труб.

Усиленная крестовина обеспечивает максимальную стабильность штатива, а разъем Easy Link послужит для установки различных устройств.

Характеристики: