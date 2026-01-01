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Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-9760

Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist - штатив и шаровая головка для фотокамеры.

Модель относится к версии штативов Manfrotto Befree Advanced. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия - 1,49 кг. Максимальная нагрузка на штатив - 8 кг.

Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет - красный.

 

Описание

Модель оснащена центральной колонной и шаровой головой с 200PL-PRO съемной площадкой совместимой с самыми распространенными креплениями Manfrotto RC2 и Arca-swiss.

Штатив имеет три независимых элемента управления: фиксация угла наклона, регулировка нагрузки и панорамирования.

Новый механизм фиксации ножек M-Lock делает настройку и регулировку простой и безопасной, обеспечивая полную стабильность во всех ее конфигурациях.

В конструкции штатива предусмотрены эргономичные селекторы угла наклона ног, уникальный механизм трансформации и D-образная форма труб. 

Усиленная крестовина обеспечивает максимальную стабильность штатива, а разъем Easy Link послужит для установки различных устройств.

Характеристики:

  • количество секций - 4
  • максимальная высота, см - 150
  • максимальная высота без центральной колоны, см - 127
  • минимальная высота, см - 40
  • длина в сложенном состоянии, см - 40
  • безопасная нагрузка, кг - 8
  • голова – шаровая
  • материал - алюминий
  • вес, г - 1490

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