Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры

Модель оснащена центральной колонной и шаровой головой с 200PL-PRO съемной площадкой совместимой с самыми распространенными креплениями Manfrotto RC2 и Arca-swiss.
Штатив имеет три независимых элемента управления: фиксация угла наклона, регулировка нагрузки и панорамирования.
Новый механизм фиксации ножек M-Lock делает настройку и регулировку простой и безопасной, обеспечивая полную стабильность во всех ее конфигурациях.
В конструкции штатива предусмотрены эргономичные селекторы угла наклона ног, уникальный механизм трансформации и D-образная форма труб.
Усиленная крестовина обеспечивает максимальную стабильность штатива, а разъем Easy Link послужит для установки различных устройств.
Характеристики:
- количество секций - 4
- максимальная высота, см - 150
- максимальная высота без центральной колоны, см - 127
- минимальная высота, см - 40
- длина в сложенном состоянии, см - 40
- безопасная нагрузка, кг - 8
- голова – шаровая
- материал - алюминий
- вес, г - 1490