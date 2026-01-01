images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-8167

Manfrotto MKBFRA4RD-BH – четырехсекционный алюминиевый штатив обновленной серии BeFree и шаровая голова для фотокамеры. Максимальная высота, см – 144. Максимальная нагрузка, кг – 4. Вес, кг – 1,4. Цвет – черный и красный.

Описание

Штатив обладает селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая съемку с минимальной высоты 34 см.

D-образная форма труб позволила избавиться от проворачивания секций штатива. На ножках установлены широкие резиновые насадки для лучшей устойчивости на любой поверхности. Нижняя часть центральной колонны снабжена крючком для подвешивания груза.

Одна ножка штатива обрезинена для удобства переноски в любых погодных условиях.

Шаровая голова снабжена съемной площадкой, которая обеспечит быструю установку камеры.

Характеристики:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 144
  • минимальная высота, см – 34
  • длина в сложенном состоянии, см – 41
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • штативная голова – шаровая
  • вес, г – 1400

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.