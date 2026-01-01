Manfrotto MKBFRA4RD-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Описание

Штатив обладает селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая съемку с минимальной высоты 34 см.

D-образная форма труб позволила избавиться от проворачивания секций штатива. На ножках установлены широкие резиновые насадки для лучшей устойчивости на любой поверхности. Нижняя часть центральной колонны снабжена крючком для подвешивания груза.

Одна ножка штатива обрезинена для удобства переноски в любых погодных условиях.

Шаровая голова снабжена съемной площадкой, которая обеспечит быструю установку камеры.

Характеристики: