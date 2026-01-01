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Manfrotto MKBFRA4R-BH Befree штатив и шаровая головка для фотокамеры красного цвета

Manfrotto MKBFRA4R-BH Befree штатив и шаровая головка для фотокамеры красного цвета

Manfrotto
Артикул: OLE-0783

Manfrotto MKBFRA4R-BH Befree – компактный алюминиевый четырехсекционный штатив с шаровой головой. Инновационная разработка для любителей путешествовать. За счет уникального механизма трансформации в сложенном состоянии длина модели составляет всего 40 см. Прекрасно подходит для установки фото- и видеокамер весом до 4 кг. Поставляется в удобном чехле для хранения и транспортировки.

Описание

Технические характеристики:
  • цвет – черный/красный
  • материал – алюминий
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 144
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 123
  • минимальная высота, см – 34
  • длина в сложенном состоянии, см – 40
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • вес, кг – 1,6

Комплектация

    

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