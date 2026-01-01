Manfrotto MKBFRA4R-BH Befree штатив и шаровая головка для фотокамеры красного цвета

- цвет – черный/красный
- материал – алюминий
- количество секций – 4
- максимальная высота, см – 144
- максимальная высота без центральной колоны, см – 123
- минимальная высота, см – 34
- длина в сложенном состоянии, см – 40
- максимальная нагрузка, кг – 4
- вес, кг – 1,6
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.