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Manfrotto MKBFRA4-BH/MB MA-S-A1 комплект штатив с головой и сумка-слинг для камеры

Manfrotto MKBFRA4-BH/MB MA-S-A1 комплект штатив с головой и сумка-слинг для камеры

Manfrotto
Артикул: NVF-3035

Manfrotto MKBFRA4-BH/MB MA-S-A1 – отличный комплект, в который входят четырехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой весом до 4 кг и возможностью ведения съемки в вертикальном формате, а также сумка-слинг черного цвета Advanced Active Sling I. Слинг предназначен для переноски и защиты DSLR-камеры с установленным зум-объективом.

Описание

В сумку-слинг можно дополнительно разместить 2 объектива и вспышку. Будет удобен для транспортировки мини-HDV и видеоаксессуаров. Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, оснащен резиновыми наконечниками на ножки.

Новая алюминиевая шаровая головка отличается прочностью, быстротой и простотой использования. Запатентованные фиксаторы выбора угла установки ножек позволяют вам быстро подобрать один из двух вариантов наклона, что дает возможность закрепить камеру в наиболее подходящем положении.

Качество сборки алюминиевого штатива очень высокое, одна из ножек оснащена большой резиновой рукояткой для удобства переноски. Сверху находятся фиксаторы установки ножек под нужным углом, для каждого из которых предусмотрены графические указатели по работе с этим элементом управления; штатив можно быстро устанавливать, использовать и складывать без необходимости заглядывать в руководство пользователя.

Характеристики штатива:

  • максимальная высота съемки, см – 144
  • максимальная высота съемки (без центральной штанги), см – 123
  • диаметр ножек, см – 22
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • длина (в сложенном состоянии), см – 40
  • голова в комплекте – сменная
  • сменная площадка – есть
  • вес, кг – 1,4

Характеристики сумки-слинг:

  • материал – текстиль
  • внутренние размеры (ВxШxД), см – 24x16,5x30
  • внешние размеры (ВxШxД), см – 25x18x31
  • соответствие стандартам ручной клади – да
  • модульные разделители – да
  • водостойкая ткань – да
  • вес, г – 950

 

Комплектация

   

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