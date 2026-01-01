Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One штатив и шаровая головка для фотокамеры (серый)

Характеристики:
- количество секций – 4
- максимальная высота, см – 130
- максимальная высота без центральной колоны, см – 113
- минимальная высота, см – 49
- длина в сложенном состоянии, см – 32
- безопасная нагрузка, кг – 2
- голова – шаровая
- вес, г – 1350
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One – модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree One. В сложенном виде длина составляет всего 32 см. Вес изделия, кг – 1,35. Максиальная нагрузка на штатив – 2 кг. Оснащена центральной колонной и новой шаровой головой. Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет – серый.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.