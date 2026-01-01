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Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One штатив и шаровая головка для фотокамеры (серый)
Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One штатив и шаровая головка для фотокамеры (серый)
Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One штатив и шаровая головка для фотокамеры (серый)
Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One штатив и шаровая головка для фотокамеры (серый)

Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One штатив и шаровая головка для фотокамеры (серый)

Manfrotto
Артикул: NVF-3151

Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One – модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree One. В сложенном виде длина составляет всего 32 см. Вес изделия, кг – 1,35. Максиальная нагрузка на штатив – 2 кг. Оснащена центральной колонной и новой шаровой головой. Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет – серый.

Описание

Характеристики:

  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 130
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 113
  • минимальная высота, см – 49
  • длина в сложенном состоянии, см – 32
  • безопасная нагрузка, кг – 2
  • голова – шаровая
  • вес, г – 1350

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

540 ₽
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