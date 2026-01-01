Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One штатив и шаровая головка для фотокамеры (серый)

Артикул: NVF-3151

Manfrotto MKBFR1A4D-BH Befree One – модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree One. В сложенном виде длина составляет всего 32 см. Вес изделия, кг – 1,35. Максиальная нагрузка на штатив – 2 кг. Оснащена центральной колонной и новой шаровой головой. Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет – серый.