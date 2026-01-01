Manfrotto MK290XTC3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Штатив обладает селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая съемку с минимальной высоты 35 см.
Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции, а улучшенная эргономика упрощает работу в любых погодных условиях. Для увеличения стабильности штатива, узел фиксации ножек и клипсы изготовлены из магния.
В комплекте с треногой идет компактная шаровая голова изготовленная из литого алюминия и имеющая блокирующий рычаг, наклон движения ± 90 градусов и контроль трения для точного позиционирования. Съемная площадка обеспечит быструю установку камеры.
Характеристики:
- материал – карбон
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 179,5
- минимальная высота, см – 35
- длина в сложенном состоянии, см – 69,5
- максимальная нагрузка, кг – 5
- штативная голова – шаровая
- вес, г – 1970