Manfrotto MK290XTC3-3W штатив для фотокамеры и 3D-головка

Штатив обладает селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая съемку с минимальной высоты 35 см.
Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции, а улучшенная эргономика упрощает работу в любых погодных условиях. Для увеличения стабильности штатива, узел фиксации ножек и клипсы изготовлены из магния.
3D-голова снабжена выдвижными ручками для удобства транспортировки и имеет пузырьковый уровень. Съемная площадка обеспечит быструю установку камеры.
Характеристики:
- материал – карбон
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 180
- минимальная высота, см – 35
- длина в сложенном состоянии, см – 74
- максимальная нагрузка, кг – 4
- штативная голова – 3D
- вес, г – 2300