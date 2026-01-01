Manfrotto MK290XTC3-3W штатив для фотокамеры и 3D-головка

Описание

Штатив обладает селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая съемку с минимальной высоты 35 см.

Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции, а улучшенная эргономика упрощает работу в любых погодных условиях. Для увеличения стабильности штатива, узел фиксации ножек и клипсы изготовлены из магния.

3D-голова снабжена выдвижными ручками для удобства транспортировки и имеет пузырьковый уровень. Съемная площадка обеспечит быструю установку камеры.

Характеристики: