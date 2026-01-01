Manfrotto MK290DUA3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Описание

Штатив обладает фирменной системой горизонтального разворота главной штанги Q90 градусов и селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая макросъемку с минимальной высоты 6 см.

Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции, а улучшенная эргономика упрощает работу в любых погодных условиях.

Система контроля трения шаровой головы позволит идеально сбалансировать камеру с любым объективом. Съемная площадка обеспечит быструю установку камеры.

Характеристики: