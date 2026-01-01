Manfrotto MK190XPRO4-BH 190 KIT ALU 4-S TRIPOD + BALL алюминиевый штатив с шаровой головой 496RC2

Описание

Специальный дизайн QPL-рычагов позволяет быстро и комфортно, в одно действие, открыть все ноги, а также гарантирует более мощную блокировку каждой секции. Таким образом штатив обладает большей стабилизацией и жесткостью по сравнению с традиционной конструкцией рычагов. Специальные селекторы позволяют каждой ноге быть самостоятельной и прочно устанавливаться на любой из предустановленных углов, снова позволяя значительную свободу позиционирования.

Характеристики: