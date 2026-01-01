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Manfrotto MK190GOA4TB-3W штатив черный
Manfrotto MK190GOA4TB-3W штатив черный
Manfrotto MK190GOA4TB-3W штатив черный

Manfrotto MK190GOA4TB-3W штатив черный

Manfrotto
Артикул: NVF-8046

Manfrotto MK190GOA4TB-3W - четырехсекционный алюминиевый штатив 190й серии, модификации GO.

Штатив поставляется с 3D головой снабженной выдвижными ручками. Для установки различных устройств предусмотрен разъем Easy Link и быстросъемная площадка. Максимальная нагрузка - 4 кг. Цвет - черный.

Описание

Четырехсекционный алюминиевый штатив имеет цанговый механизм фиксации ножек, что позволяет максимально оперативно привести штатив в рабочее положение и так же быстро собрать его. Горизонтальное расположение центральной колонны позволяет производить съемку с минимальной высоты 7 см. Максимальная высота съемки составляет - 158 см.

Штатив оборудован пузырьковым уровнем.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций - 4
  • максимальная высота, см - 158
  • максимальная высота без центральной колоны, см - 134
  • минимальная высота, см - 7
  • длина в сложенном состоянии, см - 56
  • безопасная нагрузка, кг - 4
  • голова - 3D
  • вес, кг- 2,42

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