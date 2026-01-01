Manfrotto MK190GOA4TB-3W штатив черный

Четырехсекционный алюминиевый штатив имеет цанговый механизм фиксации ножек, что позволяет максимально оперативно привести штатив в рабочее положение и так же быстро собрать его. Горизонтальное расположение центральной колонны позволяет производить съемку с минимальной высоты 7 см. Максимальная высота съемки составляет - 158 см.
Штатив оборудован пузырьковым уровнем.
Характеристики:
- материал - алюминий
- количество секций - 4
- максимальная высота, см - 158
- максимальная высота без центральной колоны, см - 134
- минимальная высота, см - 7
- длина в сложенном состоянии, см - 56
- безопасная нагрузка, кг - 4
- голова - 3D
- вес, кг- 2,42