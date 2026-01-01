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Manfrotto MK055XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MK055XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры
Manfrotto MK055XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MK055XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-8159

Manfrotto MK055XPRO3-BHQ2 – трехсекционный алюминиевый штатив обновленной 055 серии модификации PRO и шаровая голова для фотокамеры. Максимальная высота, см – 183. Максимальная нагрузка, кг – 8. Вес, кг – 3,1.

Описание

В треноге присутствует специальный Link-разъем, позволяющий подключать фото-видео аксессуары (диодный свет, вспышку, отражатель и пр.). Таким образом, с данным комплектом фотографу не понадобятся дополнительные стойки, но при этом он будет иметь все необходимое оборудование под руками.

Штатив обладает фирменной системой горизонтального разворота главной штанги Q90 градусов и селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая макросъемку с минимальной высоты 9 см.

Узел центральной колонны утоплен в крестовину штатива, что сделало штатив более компактным. Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции, а улучшенная эргономика упрощает работу в любых погодных условиях.

Система контроля трения шаровой головы позволит идеально сбалансировать камеру с любым объективом. Съемная площадка обеспечит быструю установку камеры.

Характеристики:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 183
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 153
  • минимальная высота, см – 9
  • длина в сложенном состоянии, см – 74
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • штативная голова – шаровая
  • вес, г – 3100

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