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Manfrotto MK055XPRO3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MK055XPRO3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0785

Manfrotto MK055XPRO3-BH – трехсекционный алюминиевый штатив с шаровой головой. Усовершенствованная система клипс позволит быстро привести штатив в рабочее положение. Центральная колонна может занимать горизонтальное положение и оборудована уровнем, который вращается вокруг нее. Так же усилена фиксация каждой секции штатива, что увеличило максимальную нагрузку до 9 кг.

Описание

Резиновые ножки располагаются на любой поверхности под нужным углом.  В штативе предусмотрен разъем Easy Link для установки различных устройств.
С помощью шаровой головы можно одним движением настроить положение камеры. Контроль трения позволяет идеально сбалансировать камеру с любым объективом. Съемная площадка обеспечивает быструю установку камеры.
 
Технические характеристики:
  • материал – алюминий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 183
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 153
  • минимальная высота, см – 9
  • длина в сложенном состоянии, см – 74
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • вес, кг – 3,1

Комплектация

  • Штатив Manfrotto MK055XPRO3-BH – 1 шт.
  • Шаровая голова Manfrotto 496RC2 – 1 шт.

    

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