Manfrotto MK055XPRO3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Артикул: OLE-0785

Manfrotto MK055XPRO3-BH – трехсекционный алюминиевый штатив с шаровой головой. Усовершенствованная система клипс позволит быстро привести штатив в рабочее положение. Центральная колонна может занимать горизонтальное положение и оборудована уровнем, который вращается вокруг нее. Так же усилена фиксация каждой секции штатива, что увеличило максимальную нагрузку до 9 кг.