Manfrotto MK055XPRO3-BH штатив и шаровая головка для фотокамеры

Резиновые ножки располагаются на любой поверхности под нужным углом. В штативе предусмотрен разъем Easy Link для установки различных устройств.
С помощью шаровой головы можно одним движением настроить положение камеры. Контроль трения позволяет идеально сбалансировать камеру с любым объективом. Съемная площадка обеспечивает быструю установку камеры.
Технические характеристики:
- материал – алюминий
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 183
- максимальная высота без центральной колоны, см – 153
- минимальная высота, см – 9
- длина в сложенном состоянии, см – 74
- максимальная нагрузка, кг – 8
- вес, кг – 3,1