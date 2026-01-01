Manfrotto 546GB штатив для видеокамеры

Артикул: OLE-0415

Manfrotto 546GB – трехсекционный прочный штатив. Крайне устойчив, благодаря напольной распорке. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении, оснащен резиновыми наконечниками с шипами. Имеет встроенную чашу 75 мм. Выдерживает нагрузку до 20 кг. Подходит для использования с тележками.