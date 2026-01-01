Manfrotto 546GB штатив для видеокамеры

Технические характеристики:
- диаметр ножек, мм – 16,25
- материал – алюминий
- цвет – черный
- чаша головки, мм – 75
- рекомендуемая нагрузка, кг – 20
- вес, кг – 4,6
- длина в сложенном виде, см – 69
- максимальная высота, см – 158,5
- минимальная высота, см – 32,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 546GB – трехсекционный прочный штатив. Крайне устойчив, благодаря напольной распорке. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении, оснащен резиновыми наконечниками с шипами. Имеет встроенную чашу 75 мм. Выдерживает нагрузку до 20 кг. Подходит для использования с тележками.
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