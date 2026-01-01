Manfrotto 546GB-1 штатив с видеоголовкой MVH502 для видеокамеры

Артикул: OLE-0412

Manfrotto 546GB-1 штатив с видеоголовкой MVH502 – усиленный трехсекционный алюминиевый штатив для видеосъемки. Максимальная высота – 168 см, минимальная высота – 44 см. Идеально подходит для HDSLR и камер со сменной оптикой весом до 7 кг. В комплекте мягкая сумка для транспортировки. Есть возможность установки на тележку.