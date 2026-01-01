Manfrotto 546GB-1 штатив с видеоголовкой MVH502 для видеокамеры

Штатив имеет усиленные опорные стойки, которые оснащены флип-замками для быстрой установки или демонтажа штатива. Центральная средняя растяжка делает его более жестким. Резиновые наконечники помогут при работе на скользких поверхностях. Видеоголовка с гидравлическим картриджем позволяет осуществлять плавное панорамирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
- безопасная нагрузка, кг – 7
- диапазон наклона головы, град. – от -80 до +90
- диапазон панорамирования, град. – 360
- система контрбаланса, кг – 4
- центр тяжести, см – 5,5
- максимальная высота, см – 168
- минимальная высота, см – 44
- длина в сложенном состоянии, см – 83
- общий вес, кг – 5,5