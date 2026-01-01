Manfrotto 545GB штатив для видеокамеры

Технически характеристики:
- материал – алюминий
- чаша головки, мм – 100
- максимальная нагрузка, кг – 25
- вес, кг – 3,6
- длина в сложенном виде, см – 69
- максимальная высота, см – 158,5
- минимальная высота, см – 32,5
- секции ног – 3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 545GB – трехсекционный штатив. Сделан полностью из алюминия, что обеспечивает его легкость и прочность. Встроенная алюминиевая чаша диаметром 100 мм, при необходимости адаптируется на 75 мм. Оснащен распоркой и резиновыми ножками. Выдерживает груз до 25 кг.
Технически характеристики:
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Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.