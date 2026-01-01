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Manfrotto 545GB штатив для видеокамеры

Manfrotto 545GB штатив для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0418

Manfrotto 545GB – трехсекционный штатив. Сделан полностью из алюминия, что обеспечивает его легкость и прочность. Встроенная алюминиевая чаша диаметром 100 мм, при необходимости адаптируется на 75 мм. Оснащен распоркой и резиновыми ножками. Выдерживает груз до 25 кг.

Описание

Технически характеристики:

  • материал – алюминий
  • чаша головки, мм – 100
  • максимальная нагрузка, кг – 25
  • вес, кг – 3,6
  • длина в сложенном виде, см – 69
  • максимальная высота, см – 158,5
  • минимальная высота, см – 32,5
  • секции ног – 3

Комплектация

    

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Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

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160 ₽
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