Manfrotto 545GB штатив для видеокамеры

Артикул: OLE-0418

Manfrotto 545GB – трехсекционный штатив. Сделан полностью из алюминия, что обеспечивает его легкость и прочность. Встроенная алюминиевая чаша диаметром 100 мм, при необходимости адаптируется на 75 мм. Оснащен распоркой и резиновыми ножками. Выдерживает груз до 25 кг.