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Manfrotto 475B DIGITAL PRO BLACK алюминиевый штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto 475B DIGITAL PRO BLACK алюминиевый штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-2586

Manfrotto 475B DIGITAL PRO - трехсекционный алюминиевый штатив черного цвета для фотокамеры.

Может быть разложен на высоту – 43–188 см, выдерживает нагрузку до 12 кг. Длина в сложенном состоянии 80 см. Имеет редукторный механизм подъема колонны.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 188
  • минимальная высота, см – 43
  • рабочая высота, см – 162
  • длина в сложенном состоянии, см – 80
  • вес, кг – 4,3
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • механизм зажима – клипсовый
  • центральная колонна – направленная

 

Комплектация

    

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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52 090 ₽
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