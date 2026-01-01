Manfrotto 475B DIGITAL PRO BLACK алюминиевый штатив для фото- и видеокамеры

Характеристики:
- максимальная высота, см – 188
- минимальная высота, см – 43
- рабочая высота, см – 162
- длина в сложенном состоянии, см – 80
- вес, кг – 4,3
- максимальная нагрузка, кг – 12
- механизм зажима – клипсовый
- центральная колонна – направленная
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 475B DIGITAL PRO - трехсекционный алюминиевый штатив черного цвета для фотокамеры.
Может быть разложен на высоту – 43–188 см, выдерживает нагрузку до 12 кг. Длина в сложенном состоянии 80 см. Имеет редукторный механизм подъема колонны.
Характеристики:
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Manfrotto 3D SUPER-PRO HEAD – трехосная штативная голова с тремя уровнями. Максимальная нагрузка – до 12 кг. Материал – алюминий.