Falcon Eyes HТ-1555 штатив с несменной видеоголовой

Характеристики:
- длина в сложенном состоянии, см – 69
- минимальная высота съемки, см – 63
- максимальная высота съемки, см – 155
- вес, кг – 3,11
- количество секций штанги – 3
- наконечники опор резиновые
Москва
Малая Семеновская 3с6
Штатив Falcon Eyes HТ-1555 имеет такую конструкцию, которая выдерживает мощную нагрузку до 4 кг. Штатив оснащен резиновыми наконечниками и имеет механизм подъема.
Характеристики:
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