GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив

Описание

Облегченная карбоновая версия популярного профессионального штатива VideoMaster 310. Конструкция рассчитана на установку оборудования весом до 8 кг.

При этом он весит меньше 6 кг, что особенно существенно для работы за пределами студии, во время репортажной съемки. Штатив подходит для большинства популярных видеокамер. Для этого в корпусе камеры должно быть резьбовое отверстие 1/4” и 3/8". Складные ноги рамочной конструкции изготовлены из карбона.

Состоят из 3 секций, благодаря которым высоту штатива можно регулировать с 86 до 160 см. Секции фиксируются клипсовыми зажимами из ABS-пластика. Устойчивость штатива на льду или твердом грунте обеспечивают шипы на концах ног. Благодаря надевающимся на них резиновым башмакам штатив прочно стоит на гладком полу, не оставляя царапин.

Жидкостная система демпфирования позволяет при помощи двух кольцевых регуляторов раздельно настроить усилие поворота видеоголовы при горизонтальном (360) и вертикальном (+90) панорамировании. Предусмотрено по 4 ступени регулировки сопротивления движению: от минимального, подходящего для съемки быстро перемещающихся объектов, до максимального, обеспечивающего предельно медленное и плавное движение камеры.

Голова также оснащена трехступенчатым регулятором контрбаланса для настройки усилия возвращения камеры в исходное положение. Функция контрбаланса удобна при работе с тяжелым оборудованием. Телескопическая рукоятка с прочным зубчатым соединением может прикрепляться к штативной головке справа или слева так, как удобно оператору. Длину рукоятки можно регулировать в пределах от 300 до 500 мм.

Технические характеристики: Нагрузка - до 8 кг

Высота штатива (с головой): минимальная 800 мм максимальная 1650 мм

Длина штатива в сложенном виде (с головой) 840 мм Диапазон смещения балансировочной площадки - 60 мм

Регулировка демпфирования - 4 положения

Регулировка контрбаланса - 3 положения

Установочные винты для камеры (резьба) - 1/4 "и 3/8"

Длина рукоятки - 340мм - 560 мм

Размер площадки для установки камеры - 151х63 мм

Секции штатива: количество - 3 диаметр - 16/16/25 мм

Тип усиления штатива - стационарная растяжка, съемная нижняя растяжка

Материал штатива - карбон

Температурный диапазон - от - 20 до +40

Габариты упаковки 910 х 230 х 230 мм

Вес: штатива с головой - 5,92кг

комплекта в упаковке - 8,5кг