images
images
images
images
images
images
images
GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив
GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив
GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив
GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив
GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив
GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив
GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив

GreenBean VideoMaster 310C HD видеоштатив

GreenBean
Артикул: DAN-9501

Карбоновый видеоштатив GreenBean VideoMaster 310C HD для видеосъемки, нагрузка до 8 кг, флюидная голова с контрбалансом, жидкостная система демпфирования со ступенчатым регулированием усилия поворота и наклона головы, чаша 100 мм, высота штатива 86 -160 см, 3-секционные ноги, средняя и нижняя растяжки, пузырьковый уровень, съемные опоры (пятки), сумка-чехол в комплекте.

Описание

Облегченная карбоновая версия популярного профессионального штатива VideoMaster 310. Конструкция рассчитана на установку оборудования весом до 8 кг.

При этом он весит меньше 6 кг, что особенно существенно для работы за пределами студии, во время репортажной съемки. Штатив подходит для большинства популярных видеокамер. Для этого в корпусе камеры должно быть резьбовое отверстие 1/4” и 3/8". Складные ноги рамочной конструкции изготовлены из карбона.

Состоят из 3 секций, благодаря которым высоту штатива можно регулировать с 86 до 160 см. Секции фиксируются клипсовыми зажимами из ABS-пластика. Устойчивость штатива на льду или твердом грунте обеспечивают шипы на концах ног. Благодаря надевающимся на них резиновым башмакам штатив прочно стоит на гладком полу, не оставляя царапин.

Жидкостная система демпфирования позволяет при помощи двух кольцевых регуляторов раздельно настроить усилие поворота видеоголовы при горизонтальном (360) и вертикальном (+90) панорамировании. Предусмотрено по 4 ступени регулировки сопротивления движению: от минимального, подходящего для съемки быстро перемещающихся объектов, до максимального, обеспечивающего предельно медленное и плавное движение камеры.

Голова также оснащена трехступенчатым регулятором контрбаланса для настройки усилия возвращения камеры в исходное положение. Функция контрбаланса удобна при работе с тяжелым оборудованием. Телескопическая рукоятка с прочным зубчатым соединением может прикрепляться к штативной головке справа или слева так, как удобно оператору. Длину рукоятки можно регулировать в пределах от 300 до 500 мм.

Технические характеристики: Нагрузка - до 8 кг

Высота штатива (с головой): минимальная 800 мм максимальная 1650 мм

Длина штатива в сложенном виде (с головой) 840 мм Диапазон смещения балансировочной площадки - 60 мм

Регулировка демпфирования -  4 положения

Регулировка контрбаланса - 3 положения

Установочные винты для камеры (резьба) - 1/4 "и 3/8"

Длина рукоятки - 340мм - 560 мм

Размер площадки для установки камеры - 151х63 мм

Секции штатива: количество - 3 диаметр - 16/16/25 мм

Тип усиления штатива - стационарная растяжка, съемная нижняя растяжка

Материал штатива - карбон

Температурный диапазон - от - 20 до +40

Габариты упаковки 910 х 230 х 230 мм

Вес: штатива с головой - 5,92кг

       комплекта в упаковке - 8,5кг

Комплектация

  • Трипод с карбоновыми секциями
  • Съемная 2D-видеоголовка
  • Растяжка
  • Опора (пятка) – 3 шт.
  • Сумка-чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.