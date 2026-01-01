GreenBean HDV Elite 752 штатив для съемки видео

Профессиональная видеоголова устанавливается на штатив с помощью полусферы. Шаровая опора головы штатива дает оператору возможность точно, быстро и просто выставить горизонт. Механизм демпфирования позволит избежать рывков при панорамировании, а контрбаланса поможет регулировать усилия возврата камеры в исходное положение.
Усилие сопротивления повороту и наклону, при горизонтальном и вертикальном панорамировании, выставляются отдельно при помощи двух регуляторов. Расположенный горизонтально на основании головы кольцевой регулятор отвечает за усилие демпфирования при горизонтальном панорамировании и имеет ступенчатую регулировку. Регулятор усилия демпфирования для вертикальных панорам расположен вертикально в левой части головы, регулировка плавная.
На быстросъемной площадке находятся винты с резьбой 1/4" и 3/8" для установки камеры, рядом с винтами размещены противоскользящие накладки. Предохранительный механизм защитит площадку от выскальзывания.
Телескопическая рукоятка крепится с правой или с левой стороны.
Штативные ноги изготовлены из сдвоенных трубок, что обеспечивает эффективное поглощение вибраций и увеличивает сопротивление кручению. Зажимы винтового типа изготовлены из алюминия и снабжены удобными крестообразными рукоятками. Опоры ног представляют собой сдвоенный шип, на который при необходимости надевается резиновая площадка.
Для усиления штатива используется верхняя растяжка с раздвижными секциями и винтовыми фиксаторами (возможна установка нижней растяжки или установка на профессиональные операторские тележки).
Технические характеристики:
- рекомендуемая полезная нагрузка, кг – 7
- тип крепления головы к штативу, мм – полусфера
- модель видеоголовы GreenBean HDV Elite – VH70
- установочные винты для камеры (резьба), дюйм – 1/4 и 3/8
- максимальная высота, см – 196,3
- минимальная высота, см – 91
- длина в сложенном состоянии, см – 95
- угол наклона головы, град. – от +90 до -85
- материал штатива – алюминиевый сплав
- материал зажимов фиксаторов штатива – алюминиевый сплав
- количество секций – 3
- тип усиления штатива – верхняя растяжка
- температурный диапазон, С – от -20 до 70
- вес штатива с головой,кг – 5,7