GreenBean HDV Elite 752 штатив для съемки видео

Описание

Профессиональная видеоголова устанавливается на штатив с помощью полусферы. Шаровая опора головы штатива дает оператору возможность точно, быстро и просто выставить горизонт. Механизм демпфирования позволит избежать рывков при панорамировании, а контрбаланса поможет регулировать усилия возврата камеры в исходное положение.

Усилие сопротивления повороту и наклону, при горизонтальном и вертикальном панорамировании, выставляются отдельно при помощи двух регуляторов. Расположенный горизонтально на основании головы кольцевой регулятор отвечает за усилие демпфирования при горизонтальном панорамировании и имеет ступенчатую регулировку. Регулятор усилия демпфирования для вертикальных панорам расположен вертикально в левой части головы, регулировка плавная.

На быстросъемной площадке находятся винты с резьбой 1/4" и 3/8" для установки камеры, рядом с винтами размещены противоскользящие накладки. Предохранительный механизм защитит площадку от выскальзывания.

Телескопическая рукоятка крепится с правой или с левой стороны.

Штативные ноги изготовлены из сдвоенных трубок, что обеспечивает эффективное поглощение вибраций и увеличивает сопротивление кручению. Зажимы винтового типа изготовлены из алюминия и снабжены удобными крестообразными рукоятками. Опоры ног представляют собой сдвоенный шип, на который при необходимости надевается резиновая площадка.

Для усиления штатива используется верхняя растяжка с раздвижными секциями и винтовыми фиксаторами (возможна установка нижней растяжки или установка на профессиональные операторские тележки).

Технические характеристики: