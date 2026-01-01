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GreenBean HDV Elite 752 штатив для съемки видео

GreenBean HDV Elite 752 штатив для съемки видео

GreenBean
Артикул: OLE-0346

GreenBean HDV Elite 752 –трехсекционный алюминиевый видеоштатив для видео- и фотокамер весом до 7 кг с верхней растяжкой. Оснащен профессиональной головой. Прекрасно подойдет для студийной и выездной съемки. Максимальная высота – 196,3 см, вес штатива с головой – 5,7 кг.

Описание

Профессиональная видеоголова устанавливается на штатив с помощью полусферы. Шаровая опора головы штатива дает оператору возможность точно, быстро и просто выставить горизонт. Механизм демпфирования позволит избежать рывков при панорамировании, а контрбаланса поможет регулировать усилия возврата камеры в исходное положение.
 
Усилие сопротивления повороту и наклону, при горизонтальном и вертикальном панорамировании, выставляются отдельно при помощи двух регуляторов. Расположенный горизонтально на основании головы кольцевой регулятор отвечает за усилие демпфирования при горизонтальном панорамировании и имеет ступенчатую регулировку. Регулятор усилия демпфирования для вертикальных панорам расположен вертикально в левой части головы, регулировка плавная.
 
На быстросъемной площадке находятся винты с резьбой 1/4" и 3/8" для установки камеры, рядом с винтами размещены противоскользящие накладки. Предохранительный механизм защитит площадку от выскальзывания. 
 
Телескопическая рукоятка крепится с правой или с левой стороны.
 
Штативные ноги изготовлены из сдвоенных трубок, что обеспечивает эффективное поглощение вибраций и увеличивает сопротивление кручению. Зажимы винтового типа изготовлены из алюминия и снабжены удобными крестообразными рукоятками. Опоры ног представляют собой сдвоенный шип, на который при необходимости надевается резиновая площадка.
 
Для усиления штатива используется верхняя растяжка с раздвижными секциями и винтовыми фиксаторами (возможна установка нижней растяжки или установка на профессиональные операторские тележки). 
 
Технические характеристики:
  • рекомендуемая полезная нагрузка, кг – 7
  • тип крепления головы к штативу, мм – полусфера
  • модель видеоголовы GreenBean HDV Elite – VH70
  • установочные винты для камеры (резьба), дюйм – 1/4 и 3/8
  • максимальная высота, см – 196,3
  • минимальная высота, см – 91
  • длина в сложенном состоянии, см – 95
  • угол наклона головы, град. – от +90 до -85
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал зажимов фиксаторов штатива – алюминиевый сплав
  • количество секций – 3
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка
  • температурный диапазон, С – от -20 до 70
  • вес штатива с головой,кг – 5,7

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